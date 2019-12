Возвращение Конора в октагон: билеты "разлетелись" за один день

Билеты на турнир UFC 246, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне, проданы за один день, сообщает в своем Твиттере журналист Yahoo Sports Кевин Йол.

Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million.