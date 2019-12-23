Возвращение Конора в октагон: билеты "разлетелись" за один день

Новости спорта:Билеты на бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне проданы за один день.

Билеты на турнир UFC 246, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне, проданы за один день, сообщает в своем Твиттере журналист Yahoo Sports Кевин Йол.

Отмечается, что прибыль составила 10 миллионов долларов. Напомним, что бой между Конором и Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Дональд Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре.