Объявлены участники Рождественской гонки-2019

В немецком Гельзенкирхене на стадионе Фелтинс-Арена 28 декабря пройдет традиционная шоу-гонка World Team Challenge-2019, более известная украинским болельщикам как Рождественская гонка.
Гонка традиционно будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель будет определен по результатам персьюта.
В гонке примут участие 10 пар. Украину представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
Участники гонки:
Дениз Херрманн и Бенедикт Долль (Германия)
Лаура Дальмайер и Эрик Лессер (Германия)
Марте Олсбю и Ветле Кристиансен (Норвегия)
Лиза Хаузер и Джулиан Эберхард (Австрия)
Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (Украина)
Екатерина Юрлова и Матвей Елисеев (Россия)
Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия)
Михал Крчмар и Маркета Давидова (Чехия)
Беньямин Вегер и Лена Хекки (Швейцария)
Антонен Гигонна и Анаис Бескон (Франция)
Отметим, что в Рождественской гонке примет участие немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая в мае этого года объявила о завершении спортивной карьеры.
Расписание гонок:
18.35 – церемония открытия;
19.15 – масс-старт;
20.05 – гонка преследования;
21.00 – церемония закрытия.