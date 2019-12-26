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Объявлены участники Рождественской гонки-2019

Объявлены участники Рождественской гонки-2019
07:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:В немецком Гельзенкирхене на стадионе Фелтинс-Арена 28 декабря пройдет традиционная шоу-гонка World Team Challenge-2019

В немецком Гельзенкирхене на стадионе Фелтинс-Арена 28 декабря пройдет традиционная шоу-гонка World Team Challenge-2019, более известная украинским болельщикам как Рождественская гонка.

Гонка традиционно будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель будет определен по результатам персьюта.

В гонке примут участие 10 пар. Украину представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Участники гонки:

Дениз Херрманн и Бенедикт Долль (Германия)

Лаура Дальмайер и Эрик Лессер (Германия)

Марте Олсбю и Ветле Кристиансен (Норвегия)

Лиза Хаузер и Джулиан Эберхард (Австрия)

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (Украина)

Екатерина Юрлова и Матвей Елисеев (Россия)

Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия)

Михал Крчмар и Маркета Давидова (Чехия)

Беньямин Вегер и Лена Хекки (Швейцария)

Антонен Гигонна и Анаис Бескон (Франция)

Рождественская гонка по биатлону: где и когда пройдет в 2019-м

Отметим, что в Рождественской гонке примет участие немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая в мае этого года объявила о завершении спортивной карьеры.

Расписание гонок:

18.35 – церемония открытия;

19.15 – масс-старт;

20.05 – гонка преследования;

21.00 – церемония закрытия.

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Биатлон, Новости биатлона, Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный, Бенедикт Долль, Дениз Херрманн, World Team Challenge-2019.
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