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Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы

Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
11:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сине-желтые пробились в элит-раунд отбора на чемпионат мира-2020.

Сборная Украины по футзалу заняла шестое место в списке лучших команд Европы по версии УЕФА по итогам 2019 года, информирует Украинская ассоциация футбола на своей странице в фейсбуке.

В этом году сине-желтые пробились в элит-раунд отбора на чемпионат мира-2020, заняв второе место в группе в основном раунде.

В квалификации команда Александра Косенко обыграла Косово (7:1), Севереную Македонию (5:1), а также сыграла вничью со Словенией (2:2).

Матчи элит-раунда отбора на чемпионат мира состояться в феврале 2020 года. Соперниками сборной Украины будут Сербия, Испания и Франция.

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