"Отомстить Нурмагомедову": Глава UFC рассказал о планах Макгрегора

Новости спорта:Дана Уайт отметил, что ирландец готов проводить бои с кем угодно.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор планирует провести как минимум три боя в 2020 году.

"Конор хочет выйти в октагон три раза в 2020 году. Его первая цель - победить Серроне. Затем он планирует отомстить Хабибу Нурмагомедову и отнять у Хорхе Масвидаля титул BMF. Если Макгрегор не получит бой с Хабибом, он проведет еще один бой в полусреднем весе, а потом все равно встретится с Масвидалем.

Бой Конора и Хорхе? Думаю, уже все знают, что я об этом думаю. Это плохая идея. Конору не нравится мое мнение. Но я не говорю, что он не может победить Хорхе. Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем идти на этот бой? Но Макгрегор хочет этот пояс. Он готов проводить бои с кем угодно", - приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне состоится на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 января 2020 года.