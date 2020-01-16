УХЛ: Донбасс вернулся на второе место

Новости спорта:Донбасс победил Ледяных Волков.

В матче 28-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" обыграл на выезде "Ледяных Волков" (Киев) 5:0.

В Киеве "Донбасс" выиграл каждый из трех периодов и одержал уверенную "сухую" победу над "Ледяными Волками" 5:0. Шайбы забросили: Карамнов, Милехин (дважды), Карпенко, Подзиньш.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 71 очков в 27 матчах. На втором месте снова "Донбасс" - 57 (26). "Днепр" занимает третью позицию - 56 (27).

Напомним, в центральном матче 28-го тура УХЛ "Кременчуг" обыграл дома "Днепр" (Херсон) 3:2 (основное время - 2:2).