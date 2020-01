Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20

Женская сборная Украины была представлена в олимпийскими чемпионками: сестрами Семеренко, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной. Долгое время украинки были в числе претенденток на медали, однако на последней стрельбе Елена Пидгрушная использовала три дополнительных патрона, после чего вела борьбу лишь за пятую позицию.

На финише Пидгрушная пропустила вперед шведку Ханну Эберг. Украинки заняли шестое место во второй эстафете подряд, ранее на такой же позиции они завершили гонку на этапе в Оберхофе.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+9) 1:08:46,4

2. Франция (0+8) +10,7

3. Швейцария (0+4) +20,7

