Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника

Новости спорта:Конор следующий бой может провести до лета.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вернуться в октагон весной. Об этом в интервью Ариэлю Хельвани рассказал тренер ирландца Джон Кавана.

По словам тренера, Конор намерен подготовиться для выхода на замену 18 апреля на случай, если Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон откажутся от боя.

"Я очень удивлюсь, если он не проведет бой до лета. Есть разговоры про март-апрель. Он точно проведет бой до лета. Мне кажется, что имеет смысл подготовиться к апрелю на случай, если один из парней не сможет выйти на бой. Тогда выйдем мы.

Если этот вариант не сработает, если они встретятся, то в течение нескольких недель запланируем бой. Это даст нам примерно такой же, как и у них, график подготовки, чтобы провести бой через несколько месяцев.

Если не Хабиб и Тони? Джастин Гэтжи в 170 фунтах. Это мое личное предпочтение.

Он еще один легковес, но ни одному из них не нужно проходить сгонку. И если нацеливаться на возвращение себе пояса чемпиона в 155 фунтах, то такой бой был бы шагом в этом направлении. Это лишь мое мнение", - отметил Кавана.