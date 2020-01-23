Состав сборной Украины по хоккею на предолимпийскую квалификацию

Новости спорта:Сергей Витер внес в предварительную заявку 38 хоккеистов.

Стал известен расширенный список кандидатов в национальную сборную Украины на предолимпийский турнир, который состоится в Казахстане с 6 по 9 февраля. В заявке сборной Украины 38 игроков, в том числе четверо игроков, которые выступали в составе молодежной сборной Украины U-20 – голкипер Артур Оганджанян, защитник Артур Чолач и нападающие Глеб Кривошапкин и Александр Пересунько.

Полностью список кандидатов выглядит так:

Вратари - Никита Горюшин ("Кременчуг"), Кирилл Кучер ("Белый Барс"), Артур Оганджанян (New Hampshire Jn.Monarchs, США).

Защитники - Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба - "Кременчуг"), Владимир Алексюк, Павел Таран, Михаил Ядловский (все - "Белый Барс"), Андрей Григорьев, Дмитрий Игнатенко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Владимир Романенко, Кирилл Жовнир (все - "Донбасс"), Артур Чолач (New Jersey Jr. Titans, США), Игорь Мережко ("Хумо", Ташкент).

Нападающие - Тимур Гриценко, Иван Савченко, Алексей Ворона (все - "Кременчуг"), Сергей Бабинец, Роман Благой, Владислав Куцевич (все - "Белый Барс"), Никита Буценко, Севастьян Карпенко, Александр Костиков, Виталий Лялька, Вадим Мазур, Виктор Захаров (все - "Донбасс"), Дмитрий Чернышенко, Сергей Кузьмик, Владислав Луговой, Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (все - "Днепр"), Евгений Белухин (Tseng Tou Jilin, Китай), Андрей Денискин ("Стяуа", Румыния), Глеб Кривошапкин (Ogden Mustangs, США), Андрей Михнов ("Металлург Жлобин", Беларусь), Дмитрий Нименко ("Стяуа", Румыния), Александр Пересунько (Victoriaville Tigres, Канада).

В предолимпийской квалификации, помимо Украины, сыграют сборные Казахстана, Польши, Нидерландов и Беларуси. В олимпийскую квалификацию выйдет победитель турнира.