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Ледяным Волкам засчитано техническое поражение в УХЛ

Ледяным Волкам засчитано техническое поражение в УХЛ
08:30 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Киевляне превысили лимит полевых игроков-легионеров в заявке.

УХЛ на официальном сайте сообщила, что Ледяным Волкам засчитано техническое поражение во вчерашнем матче с харьковским Динамо.

Волки одержали сокрушительную победу со счетом 12:0, но превысили лимит по числу полевых хоккеистов-легионеров в заявке — 11 игроков при допустимой норме в десять.

Таким образом, Украинская хоккейная лига аннулировала результат вчерашней встречи, которая обернулась крупнейшей победой Волков в текущем сезоне.

Украинский клуб проиграл в Лиге чемпионов

Волки остаются на пятом месте в турнирной таблице, Динамо — последнее с единственной победой в 32 сыгранных матчах.

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ.
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