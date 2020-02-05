Ледяным Волкам засчитано техническое поражение в УХЛ

Новости спорта:Киевляне превысили лимит полевых игроков-легионеров в заявке.

УХЛ на официальном сайте сообщила, что Ледяным Волкам засчитано техническое поражение во вчерашнем матче с харьковским Динамо.

Волки одержали сокрушительную победу со счетом 12:0, но превысили лимит по числу полевых хоккеистов-легионеров в заявке — 11 игроков при допустимой норме в десять.

Таким образом, Украинская хоккейная лига аннулировала результат вчерашней встречи, которая обернулась крупнейшей победой Волков в текущем сезоне.

Волки остаются на пятом месте в турнирной таблице, Динамо — последнее с единственной победой в 32 сыгранных матчах.