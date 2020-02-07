Отель в Антхольце отказался принять сборную Швеции по биатлону

Новости спорта:Шведские биатлонисты столкнулись с трудностями накануне чемпионата мира.

Накануне чемпионата мира-2020 по биатлона сборная Швеции столкнулась с трудностями в процессе размещения в Антхольце. Отель, в котором команда останавливалась в прошлом году, отказался принимать шведов.

"Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", - цитирует тренера сборной Швеции Маттиаса Нильссона издание Dagens Nyheter.

Напомним, с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце состоится чемпионат мира 2020 года по биатлону.

Ранее сообщалось, что Виткова пропустит чемпионат мира по биатлону.