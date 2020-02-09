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Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
09:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сергей Бубка поздравил нового рекордсмена по прыжкам с шестом в помещении Армана Дюплантиса.

Олимпийский чемпион 1988 года, шестикратный чемпион мира, а ныне глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал обновление мирового рекорда по прыжкам с шестом в помещении шведом Арманом Дюплантисом.

"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям!

Здорово, что у лёгкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!" — написал Бубка в своём "твиттере".

Напомним, 20-летний Дюплантис на международном турнире в Торуни (Польша) преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров 16 сантиметров.

Видео прыжка Дюплантиса:

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До 2014 года обладателем мирового рекорд являлся сам Бубка, который во время выступлений с 1991 по 1994 год обновил его восемь раз.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Сергей Бубка, Прыжки с шестом, Арман Дюплантис.
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