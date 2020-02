Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Олимпийский чемпион 1988 года, шестикратный чемпион мира, а ныне глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал обновление мирового рекорда по прыжкам с шестом в помещении шведом Арманом Дюплантисом.

"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям!

Здорово, что у лёгкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!" — написал Бубка в своём "твиттере".

Напомним, 20-летний Дюплантис на международном турнире в Торуни (Польша) преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров 16 сантиметров.

6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics

Indoor Tour meeting in Torun!

Fantastic job!

My sincere congratulations to Armand and his parents!

It's great athletics has got such talents.

Good luck!

Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) February 8, 2020