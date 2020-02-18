Скачать
Вторник, 18.02.2020
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля

На чемпионате мира по биатлону сегодня - женская индивидуальная гонка

На чемпионате мира по биатлону сегодня - женская индивидуальная гонка
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Капитан сборной Елена Пидгрушная пропустит эту гонку.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце-Антерсельве (Италия), во вторник, 18 февраля, пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Украину будут представлять Валя Семеренко (6-й стартовый номер), Вита Семеренко (38), Юлия Джима (76) и Анастасия Меркушина (93).

Всего в гонке, которая начнется в 15.15 по киевскому времени, примут участие 100 биатлонисток.

Мужская индивидуальная гонка состоится 19 февраля.

Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет

20 февраля чемпионат мира продолжится одиночной смешанной эстафетой (сингл-микст). Классические эстафеты пройдут 22 февраля. Соревновательную программу 23 февраля завершат масс-старты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Биатлон, Елена Пидгрушная, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
02 Блохин: Почему не получилось в Динамо?
03 Бывший лидер Манчестер Сити продолжит карьеру в Бразилии
04 Дель Пьеро: Месси - гений, он не покинет Барселону
05 Бутко хочет вернуться в сборную перед Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь