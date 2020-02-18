На чемпионате мира по биатлону сегодня - женская индивидуальная гонка

Новости спорта:Капитан сборной Елена Пидгрушная пропустит эту гонку.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце-Антерсельве (Италия), во вторник, 18 февраля, пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Украину будут представлять Валя Семеренко (6-й стартовый номер), Вита Семеренко (38), Юлия Джима (76) и Анастасия Меркушина (93).

Всего в гонке, которая начнется в 15.15 по киевскому времени, примут участие 100 биатлонисток.

Мужская индивидуальная гонка состоится 19 февраля.

20 февраля чемпионат мира продолжится одиночной смешанной эстафетой (сингл-микст). Классические эстафеты пройдут 22 февраля. Соревновательную программу 23 февраля завершат масс-старты.