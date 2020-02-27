Скачать
Четверг, 27.02.2020
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
Обладателей "Спортивного Оскара" назовут 9 марта: все претенденты на награду
ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете
ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете

Украинцы завоевали два "золота" на международном турнире по тхэквондо в Швеции

Смотрите фото (3)
Украинцы завоевали два "золота" на международном турнире по тхэквондо в Швеции
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mkrada.gov.ua

Новости спорта:В Швеции состоялся международный турнир по тхэквондо ВТФ "Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1"

Николаевские спортсмены завоевали две золотые медали на международном турнире по тхэквондо в Швеции.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета 

"В Швеции состоялся международный турнир по тхэквондо ВТФ "Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1". В соревнованиях наш город представляли 4 спортсмена ДЮСШ №2: Лабузова Мария, Мирзоев Симур, Коптева Елизавета и Смирнов Александр. Тренер - Григорий Хозяинов", - говорится в сообщении.


В финале Коптева и Мирзоев заняли высшие ступеньки турнира, завоевав для сборной команды Украины 2 золотые медали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Швеция, Тхэквондо, Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хирн назвал Уайлдера чрезвычайно ограниченным боксером
02 Украинская грация стала мультимедалисткой турнира по художественной гимнастике в Венгрии
03 Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
04 В Челси планируется грандиозная "чистка": кто не нужен Лэмпарду
05 Ман Сити обыграл Реал в Мадриде в 1/8 финала ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь