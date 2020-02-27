Украинцы завоевали два "золота" на международном турнире по тхэквондо в Швеции

Николаевские спортсмены завоевали две золотые медали на международном турнире по тхэквондо в Швеции.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета
"В Швеции состоялся международный турнир по тхэквондо ВТФ "Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1". В соревнованиях наш город представляли 4 спортсмена ДЮСШ №2: Лабузова Мария, Мирзоев Симур, Коптева Елизавета и Смирнов Александр. Тренер - Григорий Хозяинов", - говорится в сообщении.
В финале Коптева и Мирзоев заняли высшие ступеньки турнира, завоевав для сборной команды Украины 2 золотые медали.