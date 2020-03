Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)

Победу одержала немка Дениз Херрманн, которая с чистой стрельбой преодолела дистанцию 7,5 км за 18 минут 51 секунду.

Второй также без промахов финишировала француженка Анаис Бескон (27,2 секунды отставания), третьей - чешка Маркета Давыдова (1 штрафной круг; +49,7 секунды).

Лучшей среди украинок стала Валя Семеренко, которая с одним штрафным кругом показала 12-й результат (+1 минута 34,7 секунды). Анастасия Меркушина (1 промах) заняла 21-е место, Юлия Джима (2) - 32-е, Вита Семеренко (2) - 43-е, Елена Пидгрушная (3) - 49-е.

Denise Herrmann was the winner of the #NMNM20 women sprint but what about your favourite? Find out here if they are in the points or not! Watch the race again on https://t.co/MSJYx2J9vX pic.twitter.com/YX7UkOfdks

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2020