Биатлон: сегодня в Нове-Место пройдут классические эстафеты

Новости спорта:Первая гонка соревновательного дня начнется в 15:00 по киевскому времени.

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) в субботу, 7 марта, состоятся женская и мужская эстафеты.

В женской гонке 4х6 км в 15.00 по киевскому времени Украину представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, которые получили 6-й стартовый номер.

Мужская эстафета 4х7,5 км, которая начнется в 18.00, пройдет с участием украинцев Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного (№10).

Чешский этап Кубка мира завершится 8 марта масс-стартами.