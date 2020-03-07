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Биатлон: сегодня в Нове-Место пройдут классические эстафеты

Биатлон: сегодня в Нове-Место пройдут классические эстафеты
13:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Первая гонка соревновательного дня начнется в 15:00 по киевскому времени.

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) в субботу, 7 марта, состоятся женская и мужская эстафеты.

В женской гонке 4х6 км в 15.00 по киевскому времени Украину представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, которые получили 6-й стартовый номер.

Мужская эстафета 4х7,5 км, которая начнется в 18.00, пройдет с участием украинцев Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного (№10).

Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)

Чешский этап Кубка мира завершится 8 марта масс-стартами.

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Биатлон, Нове Место, Биатлона, Нове-Место-2020.
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