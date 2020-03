До и после: ужасная травма Енджейчик в бою с Жанг (Фото)

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик уступила текущей обладательнице титула Вейли Жанг на турнире UFC 248 раздельным решением судей.

Поединок получился крайне жестким и бескомпромиссным. Обе спортсменки нанесли друг другу множество травм. В середине боя Жанг нанесла мощный удар в голову Енджейчик, после чего на лбу спортсменки образовалась огромная гематома. С такой травмой Йоанна провела остаток боя (15 минут) и имела шансы на победу.

Фото последствий боя можно найти в Твиттере:

Joanna end of round 1 vs Joanna end of round 5 #UFC248 #joannajedrzejczyk #zhangweili pic.twitter.com/SiLTIUzYeT

— The Koncrete Jungle (@TheKJungle) March 8, 2020