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До и после: ужасная травма Енджейчик в бою с Жанг (Фото)

До и после: ужасная травма Енджейчик в бою с Жанг (Фото)
18:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Польская спортсменка Йоанна Енджейчик получила жесткие повреждения в чемпионском поединке.

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик уступила текущей обладательнице титула Вейли Жанг на турнире UFC 248 раздельным решением судей.

Поединок получился крайне жестким и бескомпромиссным. Обе спортсменки нанесли друг другу множество травм. В середине боя Жанг нанесла мощный удар в голову Енджейчик, после чего на лбу спортсменки образовалась огромная гематома. С такой травмой Йоанна провела остаток боя (15 минут) и имела шансы на победу.

Фото последствий боя можно найти в Твиттере:

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Как сообщает инсайдер Ариэль Хельвани, Енджейчик уже покинула больницу. У нее нет серьезных травм.

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Видео, MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Йоанна Енджейчик.
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