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Видео боя Демиан Майя - Гилберт Бернс

Видео боя Демиан Майя - Гилберт Бернс
07:43 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Поединок завершился в первом раунде.

В ночь с субботы на воскресенье в столице Бразилии на 11-тысячной арене «Ginásio Nilson Nelson» состоялся турнир UFC Fight Night 170. В со-главном бою вечера Гилберт Бернс (18-3) победил Демиана Майю (28-10) техническим нокаутом в первом раунде.

Бернс поразил соперника левым крюком и подумал, что бой окончен, подняв вверх руки. Но когда рефери не вмешался, Бернс произвел серию быстрых ударов, которые положили конец бою на отметке 2:34 первого раунда.

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Отметим, что турнир проходил без зрителей в связи с эпидемией коронавируса.

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Бокс, MMA, UFC, Демиан Майя, Гилберт Бернс.
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