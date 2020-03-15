Видео боя Демиан Майя - Гилберт Бернс

Новости спорта:Поединок завершился в первом раунде.

В ночь с субботы на воскресенье в столице Бразилии на 11-тысячной арене «Ginásio Nilson Nelson» состоялся турнир UFC Fight Night 170. В со-главном бою вечера Гилберт Бернс (18-3) победил Демиана Майю (28-10) техническим нокаутом в первом раунде.

Бернс поразил соперника левым крюком и подумал, что бой окончен, подняв вверх руки. Но когда рефери не вмешался, Бернс произвел серию быстрых ударов, которые положили конец бою на отметке 2:34 первого раунда.

Отметим, что турнир проходил без зрителей в связи с эпидемией коронавируса.