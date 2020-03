Тысячи людей пришли посмотреть на олимпийский огонь, проигнорировав коронавирус

В японскую Фукусиму из Греции привезли олимпийский огонь для проведения Олимпиады-2020.

Более 10 тысяч японцев собралось, чтобы увидеть церемонию получения огня вживую, а очередь на фото составляла не менее 500 метров.

Организаторы церемонии пытались сократить число присутствующих, но желающие увидеть олимпийский огонь попросту проигнорировали технику безопасности.

So a day after PM Abe says "our priority is on protecting people's lives and health" and that organizers carefully consider whether to hold large gatherings to reduce the risk of group infections - 10,000 turn up to see #Olympic flame.#CoronavirusPandemic #Covid_19 #Japan pic.twitter.com/Sl4wxaznwo

