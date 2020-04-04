Время позитива: золотые забеги Прищепы в Амстердаме и Берлине (Видео)

Новости спорта:Наталья Прищепа является двукратной чемпионкой Европы по бегу на 800 метров.

Звездная украинская бегунья Наталья Прищепа является двукратной чемпионкой Европы, а также победительницей Европейских игр в Минске в командном зачете.

Конавирус и карантин нагоняет на нас всех депрессию, так что давайте развеем ее крутым видео с победой Прищепы в Берлине, где она в 2018 году защитила статус чемпионки Европы на дистанции 800 метров:

А вот и первая победа Наталии Прищепы. 2016 год и стадион в Амстердаме:

Напомним, на давно сообщалось, что Наталия Прищепа попалась на допинге. Муж Наталии "громко" прокомментировал данный скандал.