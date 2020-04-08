В Беларуси начали останавливать спортивные чемпионаты

Новости спорта:В Беларуси приостановили чемпионат по гандболу.

Женский чемпионат Беларуси по гандболу взял паузу, сообщают белорусские СМИ.

Матчи турнира в группах "А" и "Б" до 20 апреля перенесены.

Причиной, судя по всему, является не самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в стране.

Когда состоятся перенесенные матчи, станет известно позже.

Напомним, на сегодняшний день Беларусь остается единственной страной в Европе, где продолжается чемпионат по футболу. Однако вчера генеральный секретарь БФФ Сергей Жардецкий заявил, что чемпионат Беларуси может быть прерван в любой момент в связи с распространением коронавируса.