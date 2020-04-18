"Только для себя": Фергюсон рассказал о сгонке веса перед UFC 249

Новости спорта:Тони согнал вес, несмотря на отмену турнира UFC 249.

Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, по каким причинам сделал вес к дате отмененного поединка против Джастина Гэтжи.

"Я сделал это не только для себя. Это для моей команды, спонсоров и, конечно, для моей семьи. Это просто обязательство перед собой - согнать вес", - приводит слова Фергюсона ESPN.

Еще 13 апреля Тони весил 81,1 кг, однако за пять дней америкец сумел сбросить 11 кг, что позволило бы ему уложиться в лимит легкого дивизиона.

Напомним, что Фергюсон должен был участвовать в главном бою UFC 249 с Джастином Гэтжи. Однако накануне стало известно об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.