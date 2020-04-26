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УХЛ анонсировала даты возобновления плей-офф турнира

УХЛ анонсировала даты возобновления плей-офф турнира
03:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: УХЛ

Новости спорта:Чемпионат УХЛ продолжится осенью этого года.

Чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона 2019-20 продолжится осенью этого года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матчи 1/4 финала плей-офф прошли без зрителей — участниками полуфинала стали “Кременчуг”, “Донбасс”, “Днепр” и “Белый Барс”.

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед. Согласно регламенту, 3, 4 и 6 матчи будут сыграны на поле команды с более низким номером посева:

• “Кременчуг” (1) — “Белый Барс” (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матче также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

• “Донбасс” (2) — “Днепр” (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Стоит отметить, что исходя из этого, финал чемпионата УХЛ сезона 2019/20 пройдет 16-17, 20-21 сентября, а в случае необходимости матчи также состоятся 23, 25 и 27 сентября. В случае, если полуфинальные серии завершатся после 4-6 матчей, финальная серия будет начата раньше.

Добавим также, матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.

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Хоккей, Карантин, Коронавирус, УХЛ.
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