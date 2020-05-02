Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею

Новости спорта:В 2021-м турнир примут Беларусь и Латвия.

Швейцария не будет настаивать на переносе домашнего хоккейного чемпионата мира на 2021 год.

Страна готовилась к проведению мирового первенства в 2020 году, но турнир был отменен в связи с пандемией COVID-19.

В решении не переносить запланированный чемпионат в Швейцарии на следующий год ключевую роль сыграли потенциальные экономические риски.

Таким образом, как и было запланировано, в 2021 году чемпионат мира по хоккею совместно примут Латвия и Беларусь.

Действующими чемпионами мира являются финны, в прошлом году обыгравшие в финале Канаду (3:1).