Ольга Харлан на обложке модного журнала (Фото)

Новости спорта:А по ее образу сделали куклу Барби.

Украинская саблистка Ольга Харлан появилась на обложке майского выпуска журнала Elle.

«Быть моделью для Барби и девушкой с обложки Elle. Люди, разбудите меня кто-нибудь», — написала Харлан в своем Instagram.

В прошлом году Харлан стала четырехкратной чемпионкой мира по фехтованию в индивидуальной сабле.

Недавно Ольга заявила, что планирует выиграть очередную медаль на Олимпийских играх. Сейчас в активе Харлан четыре медали (одна золотая), которые она добыла на Олимпиадах в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.