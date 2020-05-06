Мотор усилился вратарем сборной Беларуси

Новости спорта:Соглашение рассчитано на два года.

Мотор подписал контракт с голкипером Иваном Морозом. Соглашение с вратарем сборной Беларуси рассчитано на два года.

Ранее Мороз выступал за Гомель и СКА-Минск. На счету голкипера семь матчей за сборную Беларуси. 27-летний вратарь был в расширенном списке национальной команды на Евро-2020, но на континентальном первенстве не играл.

Мороз станет заменой российскому голкиперу Виктору Кирееву, который минувшей зимой перешел в московский ЦСКА.

Напомним, что чемпионат Украины по гандболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Мотор лидирует в таблице национального первенства.