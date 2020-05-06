Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
WBC предложил схему удаленного судейства
WBC предложил схему удаленного судейства
UFC возвращается: прогноз на главный бой 9 мая
UFC возвращается: прогноз на главный бой 9 мая
Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе
Динамо "подожгло" траву на домашнем стадионе

Мотор усилился вратарем сборной Беларуси

Мотор усилился вратарем сборной Беларуси
16:43 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Соглашение рассчитано на два года.

Мотор подписал контракт с голкипером Иваном Морозом. Соглашение с вратарем сборной Беларуси рассчитано на два года.

Ранее Мороз выступал за Гомель и СКА-Минск. На счету голкипера семь матчей за сборную Беларуси. 27-летний вратарь был в расширенном списке национальной команды на Евро-2020, но на континентальном первенстве не играл.

Мороз станет заменой российскому голкиперу Виктору Кирееву, который минувшей зимой перешел в московский ЦСКА.

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу

Напомним, что чемпионат Украины по гандболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Мотор лидирует в таблице национального первенства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гандбол, ГК Мотор, Иван Мороз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один легендарный боксер возвращается на ринг
02 Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
03 Кевин де Брюйне о дисквалификации "Манчестер Сити": Два года без Лиги чемпионов - это много
04 Усик: Порошенко хотел поздравить с днем рождения, но я не ответил
05 "Как быть нам и "Заре"?": Шаран прокомментировал идею доиграть оставшиеся девять туров УПЛ в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь