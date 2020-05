Новости спорта:Команда украинской организации не вышла в плей-офф турнира

Natus Vincere уступили Hard Legion Esports в матче группового этапа ESL One: Road to Rio по CS:GO для СНГ и покинули чемпионат.

Матч закончился со счетом 0:2 (14:16 Overpass, 16:19 Dust2).

Hard Legion Esports прошла в плей-офф чемпионата.

ESL One: Road to Rio для СНГ проходит с 30 апреля по 17 мая в онлайне. Призовой фонд соревнования составляет $50 тыс. Команды также разыгрывают рейтинговые очки, которые Valve и ESL используют для распределения слотов на мейджоре ESL One Rio 2020.