Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал семью Хабиба Нурмагомедова после того, как появились сообщения о тяжелом состоянии отца российского чемпиона.

"Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы. Настоящий гений!

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020