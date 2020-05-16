НФЛ разрешит открыть тренировочные базы, но игроков пускать не будут

Новости спорта:Игроков и тренеров пока пускать не будут.

Во вторник, 19 мая, Национальная футбольная лига разрешит открыть тренировочные базы франшиз, которые не подпадают под действие ужесточенных местных ограничений.

При этом на первом этапе возобновления работы баз на них не будут допускаться члены тренировочного штаба, а игроки — только для прохождения восстановительных процедур. Одновременно на базах смогут находиться не больше 75 людей.

НФЛ закрыла тренировочные базы 25 мая из-за пандемии COVID-19.

Регулярный чемпионат НФЛ стартует в сентябре. В феврале чемпионами Супербоула стали Канзас Сити Чифс.