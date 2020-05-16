WADA выявило новые случаи манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов

Новости спорта:Общее число манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов достигло 61-го.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о выявлении четырех новых случаев манипуляций с допинг-пробами российских атлетов при повторной проверки образцов.

Как информирует официальный сайт WADA, общее число манипуляций достигло 61-го, но расследование продолжается.

Ранее было объявлено о завершении сбора доказательств вины 298-и российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Их дела направлены в 27 международных федераций, которые должны либо применить санкции, либо отказаться от применения санкций.