Легкоатлетка Саладуха: Мне поступило предложение от команды Зеленского

Новости спорта:Украинка Ольга Саладуха ушла в политику вместе с борцом Жаном Беленюком.

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха, специализирующаяся в прыжках в длину и тройном прыжке, прокомментировала свою политическую деятельность, начавшуюся во время президентской кампании Владимира Зеленского. Приглашение поступило прямиком от команды шестого Президента Украины,передает sport.ua.

«Да, мне поступило предложение от команды Зеленского. Мне импонируют его амбициозные планы. Его команда пропагандировала идеи, что государству нужны изменения политической элиты и волеизъявление избирателей это продемонстрировало. Поэтому мы с Жаном, два олимпийца, приняли решение пойти в политику. Понимаем, что с нашим опытом можем помочь спорту. Это очень сложно, но все же это реальная задача», — заявила Саладуха.

«Сейчас мы работаем над многими законами, которые направлены на развитие физической культуры и спорта. К примеру, у нас есть законопроект об аренде. Суть заключается в том, что тендера на аренду государственных предприятий проходят по «Прозорро» или по аукционам. И чтобы спортивные организации могли арендовать помещения без аукциона, нужно принимать отдельный закон. Сейчас цена аренды большая, многие ДЮСШ закрываются, потому что секции не могут себе этого позволить.

Есть еще много интересного. Например, мы хотим, чтобы спортсмены, которые достигли каких-то серьезных результатов в спорте, а также званий (МС, МСМК), имели преференции, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Это могло бы быть стимулом для того, чтобы вдохновить детей и молодежь заниматься спортом. Сейчас зарегистрирован законопроект «Про меценатство», а также законопроект, направленный на развитие массового спорта в Украине, так как страна ставит за цель повысить до 40% людей, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни».

Саладуха — бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы в тройном прыжке.

Кроме Саладухи, в Верховную Раду от партии Слуга Народа прошел и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который стал заместителем Главы Комитета по вопросам молодежи и спорта.