Звезды НХЛ снялись в ролике против расизма (Видео)

Звезды и представители руководства НХЛ приняли участие в съемках социального видеоролика против расизма.

Такое решение было принято после скандального убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Тогда один из правохранителей коленом стал удерживать горло пострадавшего в течении 7 минут и тот скончался от удушья.

I’m so PROUD to be a part of the NHL community. Leaders came together WITHOUT hesitation lending their incredibly powerful voices to an important issue that impacts players and our fans! #BlackLivesMatter#StrongerTogether pic.twitter.com/jfJ4eXJBth

— Anson Carter (@AnsonCarterLA) June 5, 2020