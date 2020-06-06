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Звезды НХЛ снялись в ролике против расизма (Видео)

Звезды НХЛ снялись в ролике против расизма (Видео)
15:51 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:США накрыло волной протестов по делу о скандальном убийстве темнокожего.

Звезды и представители руководства НХЛ приняли участие в съемках социального видеоролика против расизма.

Такое решение было принято после скандального убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Тогда один из правохранителей коленом стал удерживать горло пострадавшего в течении 7 минут и тот скончался от удушья.

В итоге США захлестнула волна протестов, которую и решила поддержать НХЛ. В съемках социального ролика приняли участие комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан, вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и другие действующие и бывшие хоккеисты.

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США, Хоккей, Протесты, Видео, Новости хоккея, Протесты в США.
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