Звезды НХЛ снялись в ролике против расизма (Видео)

Новости спорта:США накрыло волной протестов по делу о скандальном убийстве темнокожего.

Звезды и представители руководства НХЛ приняли участие в съемках социального видеоролика против расизма.

Такое решение было принято после скандального убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Тогда один из правохранителей коленом стал удерживать горло пострадавшего в течении 7 минут и тот скончался от удушья.

I’m so PROUD to be a part of the NHL community. Leaders came together WITHOUT hesitation lending their incredibly powerful voices to an important issue that impacts players and our fans! #BlackLivesMatter#StrongerTogether pic.twitter.com/jfJ4eXJBth — Anson Carter (@AnsonCarterLA) June 5, 2020

В итоге США захлестнула волна протестов, которую и решила поддержать НХЛ. В съемках социального ролика приняли участие комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан, вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и другие действующие и бывшие хоккеисты.