Уайт назвал место проведения боя Хабиб - Гэтжи

Поединок Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи состоится не в рамках «Бойцовского острова».

Президент UFC Дана Уайт полагает, что бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби. Поединок состоится в рамках обычного турнира, а не «Бойцовского острова», который состоится в столице ОАЭ в июле.

«Мы в долгу перед ними. Возглавит ли бой Хабиба с Гэтжи турнир в ОАЭ? Да».

«Но поединок Хабиба и Джастина не пройдет в рамках «Бойцовского острова». Мы не можем поставить освещение на пляже. К тому же, я боюсь различных стихий – ветра, дождя… Лучше провести этот поединок на арене с комфортом и безопасностью», — сказал Уайт.

Ранее Уайт заявил о желании провести бой между Нурмагомедовым и Гэтжи этим летом. Он хотел организовать чемпионский поединок на частном острове.

В середине мая Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом в легком весе. Напомним, что изначально с Фергюсоном должен был драться Нурмагомедов, но он отказался от поединка.

В сентябре прошлого года Нурмагомедов удушающим приемом победил Дастина Порье.