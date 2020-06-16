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Нурмагомедов проанонсировал важное заявление

Нурмагомедов проанонсировал важное заявление
18:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов заинтриговал своей публикацией.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram новый пост, в котором вскоре пообещал сделать заявление о своем будущем.

"Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление", - написал боец.

Напомним, что следующий бой Нурмагомедов должен провести с Джастином Гэтжи в сентябре. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в сентябре.

Ранее Нурмагомедов поддержал Фергюсона после сокрушительного поражения.

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Все по теме:

UFC, Хабиб Нурмагомедов, UFC 253.

Автор:

Телеграф
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