Формула 1: Mercedes на фоне антирасистских протестов перекрасил болиды

"Представляем нашу новую ливрею (окраску машины – ред.) 2020 года. Это обещание относительно стремления к разнообразию нашей команды и нашего вида спорта, а также сигнал преданности команды борьбе с расизмом и дискриминацией во всех ее формах", - отметили в Mercedes.

Кроме того, сообщается, что основные пилоты команды будут выступать в черных костюмах в знак борьбы с проявлениями расизма.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020