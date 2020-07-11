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Чемпионский бой UFC под угрозой срыва из-за коронавируса

Чемпионский бой UFC под угрозой срыва из-за коронавируса
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Претендент на чемпионский пояс UFC Дейвисон Фигейреду сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает mmajunkie.

В ночь с 18-го на 19 июля на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится турнир UFC Fight Night, главным событием которого станет чемпионский бой в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду - Джозеф Бенавидес.

По информации источника, Фигейреду сдал позитивный тест на COVID-19 и теперь его участие в поединке находится под большим вопросом. Два месяца назад Дейвисон уже болел на коронавирус и недавний тест мог дать ошибочный результат. Поэтому бразилец в субботу сделает еще один тест на коронавирус, от которого и будет зависеть его участие на турнире в ОАЭ. Отметим, если тест Фигейреду вновь будет положительным, то его на шоу  заменит другой бразилец Алешандре Пантожа, у которого на тот же день намечен поединок с россиянином Аскаром Аскаровым.

Ранее Фигейреду и Бенавидес встречались в чемпионском бою в феврале и тогда победу отпраздновал бразилец. Однако Дейвисон титул не получил, так как провалил взвешивание накануне боя.

Хайлайты первого боя Дейвисон Фигейреду - Джозеф Бенавидес:

Ранее состоялась церемония взвешивания UFC 251, на которой бойцы в последний раз перед боем встретились лицом к лицу.

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Все по теме:

MMA, UFC, Джозеф Бенавидес, Дейвисон Фигейреду.

Автор:

Телеграф
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