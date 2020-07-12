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Хабиб Нурмагомедов пока не будет завершать карьеру

Хабиб Нурмагомедов пока не будет завершать карьеру
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф isport.ua
Российский боец недавно похоронил отца.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, прокомментировал слухи о возможном завершении российским бойцом карьеры.

"Некоторые российские СМИ сообщили, будто я рассказал, что Хабиб закончит карьеру. Это абсолютная ложь. Он скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к этой ситуации с пониманием и не публиковали ложные новости", - написал Абдель-Азиз в twitter.

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Напомним, в UFC Хабибу дали время справиться с горем и определиться с дальнейшими планами.

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Все по теме:

Бокс, UFC, Хабиб Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
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