"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала руководителей отрядов ОМОН остановить насилие в Беларуси.

"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте., - написала Домрачева у себя на страничке в Instagram.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева за свою карьеру четыре раза выигрывала Олимпийские игры и дважды становилась чемпионкой мира. Летом 2018 года прославленная спортсменка объявила об окончании карьеры.

Ранее сообщалось, что правоохранители Беларуси избили известного хоккеиста, а УЕФА рассматривает вариант с переносом еврокубков из страны, в которой вот уже пятый день не утихают протесты.