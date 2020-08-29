"Он всегда был рядом": Федор Емельяненко сообщил о смерти тренера

В возрасте 55 лет умер Владимир Воронов, тренировавший российского бойца ММА Федора Емельяненко с 1986 года.

"Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.

Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.

Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - написал Федор на своей страничке в Instagram.

Федор Емельяненко - известный боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелой весовой категории. Сейчас россиянин выступает под эгидой Bellator. На счету "Последнего императора" 39 побед в профи при шести поражениях.

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