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Боец UFC нокаутировал соперника в свой день рождения (видео)
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufc

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC 254, в главном бою которого сразились россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи.

В основном карде шоу в октагон вышли россиянин Александр Волков, которому 24 октября исполнилось 32 года, и опытный американец Уолт Харрис. В итоге поединок завершился досрочной победой Волкова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин шикарным фронт-киком попал в солнечное сплетение сопернику, после чего добил оппонента. Эта победа стала для Александра 32-й при 8 поражениях. Харрис проиграл в 9-й раз при 13-и победах.

Видео нокаута в бою Волков - Харрис:

Телеграф напоминает, что главный бой шоу UFC 254 Хабиб - Гейджи завершился досрочной победой Орла во втором раунде. Кроме того, ярки победы добыли Фил Хоус и Магомед Анкалаев.

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Все по теме:

Александр Волков, MMA, Смешанные единоборства, UFC, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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