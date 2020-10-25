Боец UFC нокаутировал соперника в свой день рождения (видео)

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC 254, в главном бою которого сразились россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи.

В основном карде шоу в октагон вышли россиянин Александр Волков, которому 24 октября исполнилось 32 года, и опытный американец Уолт Харрис. В итоге поединок завершился досрочной победой Волкова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин шикарным фронт-киком попал в солнечное сплетение сопернику, после чего добил оппонента. Эта победа стала для Александра 32-й при 8 поражениях. Харрис проиграл в 9-й раз при 13-и победах.

Видео нокаута в бою Волков - Харрис:

أليكساندر فولكوف يهزم والت هاريس بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية .. #UFC254 pic.twitter.com/s88fJhH5jc — UFC Arab (@UFC_Arabs) October 24, 2020

Телеграф напоминает, что главный бой шоу UFC 254 Хабиб - Гейджи завершился досрочной победой Орла во втором раунде. Кроме того, ярки победы добыли Фил Хоус и Магомед Анкалаев.