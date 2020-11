Конец эпохи: Холл прибил к канвасу Силву и завершил карьеру "Паука" в UFC (видео)

31 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 181. В главном бою шоу сразились американский ямаец Юрайя Холл и легендарный бразильский боец Андерсон "Паук" Силва.

Поединок проходил в довольно равной борьбе, однако Холл своими встречными ударами начал перехватывать инициативу. Именно контр-атакующим ударом Юрайя в 4-м раунде сбил с ног легенду ММА, а потом забил его кулаками - рефери вмешался в схватку и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Андерсон Силва - Юрайя Холл:

Punishing ko uriah hall vs anderson silva ufc vegas 12 new pic.twitter.com/d6DutLuC0Q

Этот бой стал последним в карьере для Сильвы, который за годы боев стал легендарной личностью в смешанных единоборствах. Андерсон является рекордсменом в UFC по количеству защит титула. Он владел чемпионским поясом UFC в среднем весе на протяжении 2,457 дней и провел 16 успешных защит подряд.

После боя Холл уважительно отнесся к ветерану ММА, заставив расчувствоваться даже самых мужественных фанатов.

What a moment

Uriah Hall consoles one of his idols Anderson Silva after he KO'd him.pic.twitter.com/gl5gZHnmEn

