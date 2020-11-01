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Конец эпохи: Холл прибил к канвасу Силву и завершил карьеру "Паука" в UFC (видео)

Конец эпохи: Холл прибил к канвасу Силву и завершил карьеру "Паука" в UFC (видео)
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ufcnews

31 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 181. В главном бою шоу сразились американский ямаец Юрайя Холл и легендарный бразильский боец Андерсон "Паук" Силва.

Поединок проходил в довольно равной борьбе, однако Холл своими встречными ударами начал перехватывать инициативу. Именно контр-атакующим ударом Юрайя в 4-м раунде сбил с ног легенду ММА, а потом забил его кулаками - рефери вмешался в схватку и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Андерсон Силва - Юрайя Холл:

Этот бой стал последним в карьере для Сильвы, который за годы боев стал легендарной личностью в смешанных единоборствах. Андерсон является рекордсменом в UFC по количеству защит титула. Он владел чемпионским поясом UFC в среднем весе на протяжении 2,457 дней и провел 16 успешных защит подряд.

После боя Холл уважительно отнесся к ветерану ММА, заставив расчувствоваться даже самых мужественных фанатов.

Для Холла победа над бразильцем стала 16-й в карьере при 9 поражениях. 

Ранее Телеграф сообщал, что параллельно шоу UFC Fight Night 181 в Британии состоялся большой вечер профессионального бокса Усик - Чисора.

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Все по теме:

Андерсон Сильва, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Юрайя Холл.

Автор:

Телеграф
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