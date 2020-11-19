Хабиб признался, чем займется после завершения карьеры

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов озвучил свои планы на ближайшие пять лет. "Орел", который объявил о завершении карьеры после своего последнего поединка, хочет получить высшее образование, а также основательно заняться сельским хозяйством. Об этом боец ММА рассказал на встрече с молодежью в Дербенте (Дагестан, Россия).

"Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет", - приводит слова Нурмагомедова telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Телеграф напоминает, что в октябре 2020 года Нурмагомедов добыл свою 29-ю победу в профессиональном ММА, победив американца Джастина Гейджи. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры бойца, сославшись на слово, данное матери. В конце октября Хабиб прервал молчание и опубликовал жесткий пост в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который после жуткого случая обезглавливания учителя чеченцем призвал защитить светские ценности страны.