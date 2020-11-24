Хабиб намекнул на возвращение в UFC

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул на свое возвращение в октагон.

Дагестанский боец смешанных единоборств опубликовал у себя в соцсетях двусмысленный пост, в котором указал на ближайшую встречу с главой промоушена Даной Уайтом.

"Скоро увидимся, Дана Уайт", - написал Хабиб, прикрепив совместное фото с главой промоушена, сделанное на "Бойцовском острове".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Нурмагомедов добыл свою 29-ю победу в профи, "задушив" американца Джастина Гейджи во втором раунде. После схватки россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в сети постоянно не утихают слухи о возвращении Хабиба. Сам Нурмагомедов недавно заявил, что займется фермерством.