Скачать
Воскресенье, 29.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Бывшая фигуристка вырубила соперницу на турнире UFC (видео)
Бывшая фигуристка вырубила соперницу на турнире UFC (видео)
Джойс "закрыл" глаз Дюбуа и вызвал на бой Усика (видео)
Джойс "закрыл" глаз Дюбуа и вызвал на бой Усика (видео)
Ринг-анонсер ошибся, оглашая победителя боя (видео)
Ринг-анонсер ошибся, оглашая победителя боя (видео)
Майк Тайсон перебоксировал Роя Джонса: статистика ударов в бою легенд
Майк Тайсон перебоксировал Роя Джонса: статистика ударов в бою легенд

Боец ММА уронил соперника лицом в канвас (видео)

Боец ММА уронил соперника лицом в канвас (видео)
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер UFCNews

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе прошел большой вечер смешанных единоборств от промоушена UFC. В главном поединке UFC on ESPN 18 Энтони Смит победил Девина Кларка.

Боец-чемпион нокаутировал претендента классической "двойкой" (видео)

В предварительном карде шоу выступили представители наилегчайшего веса китаец Су Мудаерджи и канадец Малкольм Гордон. Уже в первом раунде на первой минуте китаец сквозь блок пробил с правой и Гордон рухнул на канвас. Рефери оперативно вмешался в поединок и зафиксировал нокаут.

Видео нокаута в бою Су Мудаерджи - Малкольм Гордон:

В предварительном карде шоу UFC on ESPN 18 бывшая фигуристка избила соперницу, а американский полулегковес Джонатан Пирс добыл эффектную победу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нокаут, Смешанные единоборства, UFC.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут (видео)
02 Джойс "закрыл" глаз Дюбуа и вызвал на бой Усика (видео)
03 Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)
04 Атлетико победил Валенсию благодаря комичному автоголу (видео)
05 Бывшая фигуристка вырубила соперницу на турнире UFC (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь