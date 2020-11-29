Боец ММА уронил соперника лицом в канвас (видео)

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе прошел большой вечер смешанных единоборств от промоушена UFC. В главном поединке UFC on ESPN 18 Энтони Смит победил Девина Кларка.

В предварительном карде шоу выступили представители наилегчайшего веса китаец Су Мудаерджи и канадец Малкольм Гордон. Уже в первом раунде на первой минуте китаец сквозь блок пробил с правой и Гордон рухнул на канвас. Рефери оперативно вмешался в поединок и зафиксировал нокаут.

Видео нокаута в бою Су Мудаерджи - Малкольм Гордон:

В предварительном карде шоу UFC on ESPN 18 бывшая фигуристка избила соперницу, а американский полулегковес Джонатан Пирс добыл эффектную победу.