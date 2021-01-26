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"Влюбляет в себя": Чемпионка мира назвала удивительное умение Кабаевой (видео)

"Влюбляет в себя": Чемпионка мира назвала удивительное умение Кабаевой (видео)
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер jlsantana

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала об уникальном умении спортсменок прошлого, в частности, она упомянула умение Алины Кабаевой, которой приписывают роман с президентом России Владимиром Путиным, "влюблять в себя".

"Уникальность Алины Кабаевой - в ее способности влюблять в себя, наверное. Она настолько импонирует. Каждое выступление, которое я смотрела, каждый раз, когда я встречала ее вживую, где-то ее видела или слышала, она всегда на позитиве, она всегда улыбается. Видно, что она солнечный, открытый человек. И это правда здорово, особенно когда частенько встречаешь прям холодных людей, ну не злых, но холодных. И тут ты видишь эту потрясающую улыбку - говорю даже просто про выступления, которые были у нее раньше. Просто одно удовольствие смотреть. Но при этом она реально делала прям очень сложные вещи", - рассказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Алина Кабаева - олимпийская чемпионка Афин (2004 год) и бронзовая медалистка Сиднея (2000 год) в многоборье, а также многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике завершила карьеру в 2007 году, после чего начала стремительную политическую карьеру. В 2020 году российские СМИ выяснили, что бывшая спортсменка сколотила огромное состояние и зарабатывала порядка 295,2 млн грн в год.

В ноябре 2020 года в сети всплыла информация о 17-летней дочери Путина, а "Телеграф" напомнил о всех "любимых женщинах" президента РФ. Из-за слива пикантной информации Россия явно находится на пороге весьма серьезных потрясений, считают в сети.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Художественная гимнастика, Алина Кабаева, Александра Солдатова.
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