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Лукашенко потерял еще один чемпионат мира

Лукашенко потерял еще один чемпионат мира
15:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм theuipm

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение перенести чемпионат мира по современному пятиборью из Минская в Каир. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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По информации источника, турнир пройдет с 7 по 13 июня 2021 года. Кроме того, в Египте состоятся соревнования по лазер-рану. Каир уже принимал подобные первенства в 2017 году.

Таким образом, UIPM перенесла ЧМ-2021 по современному пятиборью из Минска (Беларусь). Данное решение было принято в связи с нестабильной ситуацией в Беларуси.

Справка: Современное пятиборье - вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание. Лазер-ран - вид спорта, в котором атлеты выполняют забег на дистанцию 3 200 метров со стрельбой из лазерного пистолета на 4-х огневых рубежах, через 800 метров. Дистанция забега и габариты огневого рубежа могут отличаться в зависимости от возрастных категорий атлетов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Беларусь лишилась чемпионата мира по хоккею после того, как главные спонсоры поставили ультиматум организаторам. В итоге в Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) сослались на то, что в РБ не смогут обеспечить безопасность спортсменам и гостям праздника и забрали у Беларуси ЧМ по хоккею.

"Телеграф" напоминает, что после президентских выборов в Беларуси в стране вспыхнули массовые протесты, которые не утихают до сих пор. Протестующие требуют от Александра Лукашенко честных выборов, а "глава Беларуси" настаивает на том, что волеизъявление уже состоялось и он является избранным президентом РБ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Египет, Беларусь, Каир, Минск, Александр Лукашенко, Современное пятиборье.
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