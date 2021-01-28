Украинские прыгуны в высоту завоевали два "золота" на турнире в Италии

Украинские прыгуны в высоту Ярослава Магучих и Андрей Проценко стали победителями легкоатлетических соревнований в Удине (Италия). Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Магучих покорилась отметка в 2 метра, что хватило ей для успеха, а вот Проценко выпрыгнул на победную высоту в 2,28 метра.

"Телеграф" напоминает, что в начале января Ярослава повторила свой мировой рекорд среди юниоров на соревнованиях в Украине, показав результат в 2,02 метра. Кроме того, Магучих заняла второе место в рейтинге лучших легкоатлеток мира в 2020 году в секторе по прыжкам в высоту по версии trackandfieldnews. Проценко, в свою очередь, в 2020 году выиграл этап Бриллиантовой лиги в Риме, выпрыгнув на 2,30 метра.