Кулачный боец проучил соперника в бою за его выходку на взвешивании (видео)

В Майами (штат Флорида, США) состоялся большой вечер кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship: Knucklemania. В главном бою шоу в ринге сразились секс-символ ММА Пейдж Ванзант и Бритен Харт, а в предварительном карде состоялся примечательный поединок в легком весе Дейв Морган - Трэвис Томпсон.

Морган, который на взвешивании вел себя весьма агрессивно и даже попытался начать потасовку, поплатился за свое поведение в бою. Уже в первом раунде Томпсон несколько раз отправлял соперника в нокдаун, пару раз тот падал теряя равновесии. После очередного брутального удара рефери прекратил схватку, зафиксировав технический нокаут.

Видео нокаута:

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Видео инцидента на взвешивании:

Видео боя Дейв Морган - Трэвис Томпсон:

Ранее "Телеграф" рассказывал о рекордно быстром нокауте в кулачных боях.