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Боец ММА, разбивший голову ныряя в прорубь, взял у льда реванш (видео)

Боец ММА, разбивший голову ныряя в прорубь, взял у льда реванш (видео)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

История про бойца UFC Мераба Двалишвили, который неудачно нырнул в прорубь, получила продолжение.

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Грузин не смирился с "поражением" в прошлый раз и пошел на то же место для "реванша", прихватив с собой шлем и перчатки. Надев амуницию, Мераб пошел мстить природе, нанося удары кулаками пол льду. Затем спортсмен окунулся в воду - на этот раз обошлось без фирменного прыжка "щучкой", однако Двалишвили все-таки добился цели. 

"Реванш, раунд два", - заявил Двалишвили на видео, которое он опубликовал в своем Instagram.

 
 
 
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Публикация от MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 февраля в Лас-Вегасе состоялся большой ивент от UFC, в котором легенда ММА оказался в тяжелом нокауте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 233

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Мераб Двалишвили.
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