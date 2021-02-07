Боец ММА, разбивший голову ныряя в прорубь, взял у льда реванш (видео)

История про бойца UFC Мераба Двалишвили, который неудачно нырнул в прорубь, получила продолжение.

Грузин не смирился с "поражением" в прошлый раз и пошел на то же место для "реванша", прихватив с собой шлем и перчатки. Надев амуницию, Мераб пошел мстить природе, нанося удары кулаками пол льду. Затем спортсмен окунулся в воду - на этот раз обошлось без фирменного прыжка "щучкой", однако Двалишвили все-таки добился цели.

"Реванш, раунд два", - заявил Двалишвили на видео, которое он опубликовал в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 февраля в Лас-Вегасе состоялся большой ивент от UFC, в котором легенда ММА оказался в тяжелом нокауте.