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Шведская биатлонистка ответила Пидгрушной, обвинившей ее в неспортивном поведении

Шведская биатлонистка ответила Пидгрушной, обвинившей ее в неспортивном поведении
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм hannaaoberg

Лидер сборной Швеции по биатлону Ханна Эберг рассказала, как ей удалось завоевать "бронзу" в борьбе с украинкой Еленой Пидгрушной на финише смешанной эстафеты в Поклюке, где стартовал чемпионат мира по биатлону. По словам Эберг, она не обращала внимание на крики украинки, ведь главной ее задачей было сохранить третье место для своей команды. В свою очередь, украинка после гонки дала гневный комментарий в адрес шведки. Пидгрушная считает, что Ханна намерено нарушала спортивный принцип в борьбе за медаль.

"Последний круг был очень тяжелым. У меня была хорошая тактика, которая помогла финишировать третьей. Не уверена, что хочу раскрывать свои секреты (смеется). В таких условиях очень сложно бороться в конце учитывая выход на финишную прямую, поэтому мне нужно было первой выйти на стадион", - цитирует Эберг biathlon.com.ua.

Также Ханна прокомментировал крики Пидгрушной в свой адрес.

"После последнего выстрела я подумала: "Насколько далеко находятся мои соперницы?" Я чувствовала, что за мной идет погоня, но я пыталась работать изо всех сил. Потом в борьбу ввязалась украинка. Я понимала, что мне нужно быть впереди на вершине первого подъема после поворота. Пидгрушная очень сильно наступала, но я смогла сдержать ее натиск. Судя по всему, она была недовольна тем, что я ее не пропустила, но неужели Елена думала, что я так просто уступлю ей дорогу. Она действительно мне что-то кричала", - цитирует Эберг aftonbladet.se.

Со всеми результатами, а также календарем гонок на ЧМ-2021 по биатлону можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Елена Пидгрушная, Ханна Эберг, ЧМ-2021 по биатлону.
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