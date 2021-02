Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)

В воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 258, главным событием которого стал чемпионский бой в полусреднем весе Камару Усман - Гилберт Бернс.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Усман добыл эффектную победу над бразильским претендентом Бернсом. В третьем раунде Камару мощным джебом уронил соперника на канвас, а затем ударами-бомбами добил его.

Видео нокаута в бою Камару Усман - Гилберт Бернс:

KAMARU USMAN!!!!!!!



The Nigerian Nightmare Did It!!!! #Ufc258 pic.twitter.com/wjKpPDiogj