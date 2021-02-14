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Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)

Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)
10:21 Сегодня Телеграф Фото: UFC

В воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 258, главным событием которого стал чемпионский бой в полусреднем весе Камару Усман - Гилберт Бернс.

Боец ММА из лиги Хабиба "вертухой" нокаутировал соперника (видео)

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Усман добыл эффектную победу над бразильским претендентом Бернсом. В третьем раунде Камару мощным джебом уронил соперника на канвас, а затем ударами-бомбами добил его.

Видео нокаута в бою Камару Усман - Гилберт Бернс:

Для Усмана эта победа стала 18-й в профи при одном поражении, Бернс проиграл в 4-й раз, имея в активе 19 побед. Кроме того, "Нигерийский кошмар" выиграл свой 13 кряду бой в UFC, догнав по этому показателю Хабиба Нурмагомедова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боец ММА нокаутировал соперника ударом локтем с разворота.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 411

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Камару Усман, Гилберт Бернс.
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