Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC (видео)

В воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 258, главным событием которого стал чемпионский бой в полусреднем весе Камару Усман - Гилберт Бернс.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Усман добыл эффектную победу над бразильским претендентом Бернсом. В третьем раунде Камару мощным джебом уронил соперника на канвас, а затем ударами-бомбами добил его.

Видео нокаута в бою Камару Усман - Гилберт Бернс:

That Jab is SKRONG from Usman pic.twitter.com/KCRzIEIutD — Robert Littal BSO (@BSO) February 14, 2021

Для Усмана эта победа стала 18-й в профи при одном поражении, Бернс проиграл в 4-й раз, имея в активе 19 побед. Кроме того, "Нигерийский кошмар" выиграл свой 13 кряду бой в UFC, догнав по этому показателю Хабиба Нурмагомедова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боец ММА нокаутировал соперника ударом локтем с разворота.